Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı

Fransa'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris'te olaylar çıktı.

Yusuf Özcan   | 16.06.2020
Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı Fotoğraf: Elyxandro CEGARRA / AA

Paris

Paris'te Sağlık Bakanlığının önünde toplanan eylemciler, Invalides Meydanı'na yürüdü. 

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Çalışma koşullarının ve hastanelerdeki imkanların iyileştirilmesini talep eden eylemciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını iyi yönetmediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.

Sarı yelekliler de gösteriye katılarak, sağlık çalışanlarına destek verdi.

Eylemde gerginlik

Eyleme, siyah maskeli bir grubun katılmasıyla gerginlik yaşandı.

Polis, çeşitli maddeler atan gruba, biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler, birçok çöp bidonunu ateşe verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 32 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkenin Lyon, Strazburg, Bordeaux gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Sağlık çalışanları, 1 yıldan fazla süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı bekliyor.

Ülkede, salgında hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları maske, test ve imkanların yetersizliği nedeniyle hükümete tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 405'e yükseldi
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti
Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Fransa Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde

Dışişleri Bakanlığı: Fransa Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde

Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 436'ya yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 407'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 407'ye yükseldi
Macron: Fransa Cumhuriyeti tarihinden hiçbir ismi silmeyecektir

Macron: Fransa Cumhuriyeti tarihinden hiçbir ismi silmeyecektir
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 398'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 398'e yükseldi