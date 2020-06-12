Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
109,508.40
Altın
1,738.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Ruanda Soykırımı'na ilişkin arşivin erişimine izin verildi

Fransa'da Ruanda soykırımına ilişkin dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterand'a ait arşivlerin açılmasına izin verildi.

Yusuf Özcan   | 12.06.2020
Fransa'da Ruanda Soykırımı'na ilişkin arşivin erişimine izin verildi

Paris

Fransa'da Ruanda soykırımına ilişkin dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterand'a ait arşivlerin açılmasına izin verildi.

Danıştaydan yapılan açıklamada, Ruanda soykırımında Fransa'nın rolü hakkında araştırmalar yapan François Graner'in, eski Cumhurbaşkanı Mitterand'a ait arşive erişimine izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, devlet sırlarının korunması ve bu konu hakkında kamuoyunu bilgilendirme arasında bir dengenin oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Graner'in soykırıma ilişkin araştırmalarını yapmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için bu arşivlere erişim konusunda meşru gerekçesi olduğu kaydedilen açıklamada, Kültür Bakanlığının 3 ay içerisinde bu arşivleri Graner'e açması gerektiği belirtildi.

Graner'in avukatı Patrice Spinosi, yaptığı açıklamada, "Tarih ve hukuk açısından bu bir zaferdir. Bundan sonra Graner gibi araştırmacılar, Fransa'nın 1994 ve 1995'te Ruanda'daki rolüne ışık tutabilmek için Mitterand'a ait arşivlere erişebilecek." dedi.

Fransa Anayasa Mahkemesi, Eylül 2017'de söz konusu arşivlere erişim talebini reddetmişti.

Ruanda soykırımı

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağlayarak, Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ilerleyişini kısıtladığı için kınanmıştı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan son 5 gündür yeni ölüm rapor edilmiyor
Afrika'da en fazla Kovid-19 testi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapıldı
İngiltere’de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 481'e yükseldi
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 116 bini geçti
ABD'li ilaç şirketi Moderna Kovid-19 aşısı için 3. aşama klinik denemelere başlıyor

Benzer haberler

Fransa'da Ruanda Soykırımı'na ilişkin arşivin erişimine izin verildi

Fransa'da Ruanda Soykırımı'na ilişkin arşivin erişimine izin verildi

'Bizim musikimizi melodik seyahat olarak düşünmek lazım'

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 346'ya yükseldi

Macron'un istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi

Macron'un istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 319'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 319'a yükseldi
Cezayirli uzmanlar: Fransız medyası demokratik sürecin önünü kesmeye çalışıyor

Cezayirli uzmanlar: Fransız medyası demokratik sürecin önünü kesmeye çalışıyor