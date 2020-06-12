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Dünya

Gazze Ablukası ile Mücadele Komitesi: İsrail, Yüzyılın Anlaşması'nı uygulamak için yeni krizler yaratıyor

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, İsrail'in Filistinliler tarafından reddedilenlen, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını (Yüzyılın Anlaşması) uygulamak için yeni krizler yarattığını söyledi.

Muhammed Ebu Dun,Muhammed Semiz   | 12.06.2020
Gazze Ablukası ile Mücadele Komitesi: İsrail, Yüzyılın Anlaşması'nı uygulamak için yeni krizler yaratıyor Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Gazze

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Filistin yönetiminin memur maaşlarıyla ilgili kriz çıkararak Yüzyılın Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria'nın ilhakı planını uygulamaya koyduğunu belirtti.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'yi abluka altında tuttuğunu, Kudüs'ü Yahudileştirdiğini ve ABD'nin desteğiyle Batı Şeria'yı yutmak üzere olduğunu ifade eden Hudari şunları kaydetti:

"İşgal yönetiminin tüm Filistin topraklarına hakim olması için ABD ve İsrail arasındaki koordinasyon en yüksek seviyede. Bunu Batı Şeria'nın bir kısmı için yapılan ilhak planıyla görüyoruz."

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilerin vergi gelirlerinde yaptığı kesinti nedeniyle Filistin Hükümeti'nin memurlarına mayıs ayı maaşlarını ödeyemeyeceğini açıklamıştı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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