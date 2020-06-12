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Dünya

Kuzey Makedonya'daki Maarif okullarında 'online' mezuniyet töreni

Türkiye Maarif Vakfının Kuzey Makedonya'da bulunan okullarındaki mezuniyet töreni, Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle bu yıl "online" olarak yapıldı.

Seyyid Emin   | 12.06.2020
Kuzey Makedonya'daki Maarif okullarında 'online' mezuniyet töreni

Üsküp

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'da bulunan okullarındaki mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle bu yıl "online" olarak yapıldı.

Kalkandelen'de anaokulu, ilkokul ve lise düzeyinde eğitim veren Uluslararası Maarif Okullarında uzaktan eğitimle sürdürülen 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrenciler için hazırlanan program, salgın tedbirlerine uyularak idareci ve dönem birincisi öğrencilerin katılımıyla okulun konferans salonunda düzenlendi.

Mezun olan diğer öğrenciler ve aileleri ise programa video konferans aracılığıyla katıldı.

Programda konuşan Kalkandelen Maarif Okulu Müdürü Ali Sedat Aslan, salgın sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitimle derslerini aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.

Öğrencilerin mezuniyet heyecanını tatmalarını amaçladıklarını kaydeden Aslan, "Kapanış programını, pandemi sürecinden dolayı bir ilki gerçekleştirerek online olarak hayata geçirdik. Zorluklarla dolu bir eğitim yılını bugün geride bırakıyoruz." dedi.

Her zorluğun arkasından bir kolaylığın beklediğini kaydeden Aslan, "Yorulduk ve artık dinlenme vakti. Öğrencilerimizi güzel bir tatil bekliyor. Aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir tatil geçirmelerini diliyoruz. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız ve onları koşulsuz sevmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Vakfın Kuzey Makedonya temsilciliği yetkilileri ile okul idarecileri tarafından öğrencilere karneleri ve başarı sertifikaları verildi. Dönem birincilerinin isimlerini geleneksel Maarif ağacına işlemeleriyle program sona erdi.

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