Dolar
27.57
Euro
29.07
Altın
1,820.77
ETH/USDT
1,638.00
BTC/USDT
27,640.00
BIST 100
8,435.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Rams Park'ta sarı kırmızılı kulüp ile Ekmas Grup arasında erkek basketbol takımı isim ve forma sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşuyor.
logo
Dünya

Fransa'da okullar da tahtakurusu tehdidi altında

2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak Fransa'da hemen her yerde yaşanan "tahtakurusu istilası"na ilişkin endişeler artarken, böcek okullarda da görüldü.

Şeyma Uzundere  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Fransa'da okullar da tahtakurusu tehdidi altında

Ankara

Le Figaro'nun haberine göre, ülkede tahtakurularının yatakların yanı sıra, tren, metro, sinema ve hastanelerde de görülmesinin ardından Seine-Saint-Denis vilayetinde eylül sonunda tahtakurusu alarmı verilen 2 okulda ilaçlama yapıldı.

Okul müdürleri "istilanın" önlendiğini ve konuya ilişkin olarak velileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Thierry Portes, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Seine-Saint-Denis'te bir lisede, 28 Eylül'den bu yana tahtakuruları görüldüğünü ancak okul yönetiminin bu konuda bilgilendirme yapmadığını, eğitime devam edildiğini ve bu durumun 900 öğrencinin sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Milletvekili Portes, lise yönteminin davranışını "sorumsuzluk" olarak niteledi.

Portes, Ile-de-France bölgesinde tahtakurusu istilasına karşı "gerçek bir ulusal eylem planı" çağrısı yaptı.

Lyon'daki Albert Camus okulu da aynı nedenle kapatılırken, öğrenciler uzaktan eğitim sistemine geçti.

Fransa'da sağ ve sol milletvekilleri, tahtakurusu sorununa daha önce de dikkati çektiklerini ancak hükümetin meseleyi göz ardı ettiğini belirtiyor.

Muhalefete göre, sosyal medyada yayılan tahtakurusu videoları, 2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak ülke için "olumsuz bir imaj" çiziyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay'dan, göçmen kaçakçısının "Türk kara suları dışındaydım" savunmasına ret
Hava yolunda "uçuş iptali" şikayetleri azaldı, tehirlere hassasiyet arttı
FETÖ mensubu firari Koray Vural, MİT operasyonuyla Tacikistan'da yakalandı
Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı
Sultangazi'de seyir halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Fransa'da okullar da tahtakurusu tehdidi altında

Fransa'da okullar da tahtakurusu tehdidi altında

Fransa'da psikiyatri servislerinde, azaltılan yatak kapasitesi nedeniyle kriz yaşanıyor

Fransa'da iklim aktivistleri, Paris Moda Haftası'na hazırlanan ünlü markanın mağazasını hedef aldı

Fransa'da TotalEnergies hakkında "Afrika'da iklim değişikliğini körüklemekten" suç duyurusu

Fransa'da TotalEnergies hakkında "Afrika'da iklim değişikliğini körüklemekten" suç duyurusu
Paris 2024 Olimpiyatları, kentte 4 asrı aşan geçmişe sahip sokak sahaflığının akıbetini tehdit ediyor

Paris 2024 Olimpiyatları, kentte 4 asrı aşan geçmişe sahip sokak sahaflığının akıbetini tehdit ediyor
Fransa'da sunucunun göçmenler ile tahtakurusu arasında bağlantı kurması tepki topladı

Fransa'da sunucunun göçmenler ile tahtakurusu arasında bağlantı kurması tepki topladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet