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Dünya

Avustralya'da "ırkçı tehditler" alan Aborjin Senatör, hükümeti kendisini koruyamamakla suçladı

Avustralya'da bağımsız Senatör Lidia Thorpe, "ırkçı ifadeler" içeren bir videoda tehdit edildiğini söyleyerek Avustralya Federal Polisi ve Başbakan Anthony Albanese'i kendisini yeterince koruyamamakla itham etti.

Zeynep Katre Oran  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Avustralya'da "ırkçı tehditler" alan Aborjin Senatör, hükümeti kendisini koruyamamakla suçladı

Ankara

9News sitesinin haberine göre, Aborjin Senatör Thorpe, maskeli bir adamın kendisini tehdit ettiği ve "ırkçı söylemlerde" bulunarak Aborjin bayrağını yaktığı videonun ortaya çıkmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Avustralya Federal Polisini ve Başbakan Albanese'i kendisini koruyamamakla suçlayan Thorpe, "(Albanese'in) Beni koruması için gönderdiği polisler bile beni koruyamıyor." dedi.

Öte yandan, Avustralya Federal Polisinden bir sözcü, yaptığı açıklamada, bu konuyu ciddiye aldıklarını belirterek videonun kaldırılması ve videoyu paylaşan hesabın kapatılması için X sosyal medya platformu ile iletişime geçtiklerini aktardı.

Albanese de Thorpe ve hükümete yönelik "tehditkar ve ırkçı" söylemler içeren videoyla alakalı, "Senatör Thorpe'a ve hükümete yönelik tehdit içeren söz konusu videoyu gördüm. Bu videoda yer alan türden Nazi söylem ve yorumların Avustralya siyasi hayatında yeri yok." ifadesini kullandı.

Thorpe: "Mecliste Yerli Sesi referandumu halkıma karşı bir soykırım eylemi"

Thorpe ayrıca yerli halkın anayasada tanınması ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan Mecliste Yerli Sesi referandumunun "halkına karşı bir soykırım eylemi" olduğunu iddia etti.

Thorpe'un söz konusu referanduma yönelik sözleri sorulan Albanese, senatörün basın toplantısını görmediğini ancak "böyle bir tartışmaya girmeyeceğini" söyledi.

Albanese, "Bu referandumda şimdiye kadar yaptığım gibi 'evet' oyu için kampanya yürütmeye devam edeceğim." dedi.

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