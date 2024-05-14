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Dünya

Fransa'da öğretmen sendikalarından hükümetin eğitim düzenlemelerine karşı eylem çağrısı

Fransa'da öğretmen sendikaları, hükümetin eğitim sistemine ilişkin reformlarına karşı eylem çağrısı yaptı.

Şeyma Uzundere  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Fransa'da öğretmen sendikalarından hükümetin eğitim düzenlemelerine karşı eylem çağrısı

Ankara

Snes-FSU öğretmen sendikasından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin ortaokullarda hayata geçirmek istediği, öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını öngören "bilgi şoku" reformu protesto edildi.

Öğrencileri seviyelerine göre gruplandırmayı öneren düzenlemeye karşı çıkan sendika, böylesi bir uygulamanın, öğrenme güçlüğü çeken çocukların damgalanmasına neden olacağını savundu.

Öte yandan sendika, reformun, Fransız eğitim sisteminin hakkaniyet ve kaynaştırma prensiplerine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen sendikasının açıklamalarına, SNEP-FSU, SUD Education, CGT ve FNEC-FP FO gibi diğer eğitim sendikaları da destek verdi.

Sendikalar, hükümet reformuna ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı eylem çağrısı yaptı.

Fransa Başbakan Gabriel Attal, eğitim bakanı olduğu aralık ayında söz konusu düzenlemelerin duyurusunu yapmıştı.

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