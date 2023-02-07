Dolar
18.83
Euro
20.20
Altın
1,867.75
ETH/USDT
1,634.10
BTC/USDT
22,884.00
BIST 100
4,930.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından bir genç kız sağ çıkarıldı
logo
Dünya

Fransa'da meclis emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini reddetti

Fransa'da Ulusal Meclis, tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini de içeren 2 önergeyi reddetti.

Esra Taşkın   | 07.02.2023
Fransa'da meclis emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini reddetti

Paris

Fransa'da Ulusal Meclis, tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini de içeren 2 önergeyi reddetti.

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısı Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor.

Oturumda, tasarının tamamen reddedilmesine ilişkin aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin sunduğu önerge 243 "evet" oyuna karşı 292 "hayır" oyuyla reddedildi.

Öte yandan, aşısı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik reformuna ilişkin tasarıyla ilgili referandum talebine ilişkin önerge 101'e karşı 272 "hayır" ile reddedildi.

​​​​​​​Tartışmalı emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını açıklamıştı.

Reforma karşı olan sendikaların çağrısıyla birçok sektörde çalışanlar greve gitmiş, ülke genelinde protestolar düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 3 asker depremde şehit oldu
Hava Kuvvetleri Komutanlığı deprem bölgesine yönelik "hava yardım koridoru"na devam ediyor
Şanlıurfa'da bazı kamu personeline 11 Şubat'a kadar deprem izni
Adıyaman ve Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 3 kişi kurtarıldı
Spor federasyonları depremzedeler için battaniye ve bağış desteğinde bulundu

Benzer haberler

Fransa’nın Strazburg bölgesinde Türkiye’deki depremzedeler için yardım seferberliği

Fransa’nın Strazburg bölgesinde Türkiye’deki depremzedeler için yardım seferberliği

Fransa'da meclis emeklilik reformuna ilişkin referandum talebini reddetti

Fransa'da öğrenciler emeklilik reformunu protesto için üniversite girişini masalarla kapattı

Fransa'ya göre Ukrayna'nın AB üyeliği kadar Avrupa'nın olumsuz etkilenmemesi de önemli

Fransa'ya göre Ukrayna'nın AB üyeliği kadar Avrupa'nın olumsuz etkilenmemesi de önemli
İsrail, Ukrayna'ya Demir Kubbe hava savunma sistemini gönderme ihtimalini inceleyecek

İsrail, Ukrayna'ya Demir Kubbe hava savunma sistemini gönderme ihtimalini inceleyecek
Fransa ve İtalya, Ukrayna'ya uzun menzilli hava savunma sistemi gönderecek

Fransa ve İtalya, Ukrayna'ya uzun menzilli hava savunma sistemi gönderecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet