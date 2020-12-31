Fransa'da Kovid-19'un Güney Afrika'daki daha bulaşıcı türüne rastlandı
Fransa'da bir kişide, Güney Afrika'da tespit edilen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.
Paris
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haut-Rhin bölgesinin İsviçre sınırında Güney Afrika seyahat öyküsü olan bir kişide Kovid-19'un ülkedeki daha hızlı bulaşan türüne rastlandığı belirtildi.
Söz konusu vakanın, görülen semptomlar üzerine İsviçre'de yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, virüsün Güney Afrika'da görülen "501.V2" türüyle aynı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, virüsün bu türünün İngiltere'de görülen türdeki gibi daha hızlı bulaştığına işaret edilerek, virüs kapan kişinin karantinaya alındığı, durumunun iyiye gittiği aktarıldı.
Fransa'ya Londra'dan 19 Aralık'ta gelen ve Tours kentinde yaşayan bir Fransız vatandaşında 26 Aralık'ta Kovid-19'un İngiltere'deki daha bulaşıcı türüne rastlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.