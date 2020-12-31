Euro
9.10
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Türklerine 'aşı' müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'ye getirilerek öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanacak olan Kovid-19 aşısının, aynı çerçevede sağlık çalışanlarına uygulanmak üzere KKTC'ye de gönderileceğini duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan   | 31.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Türklerine 'aşı' müjdesi

Lefkoşa

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, KKTC halkının yeni yılını kutladı, Türkiye'den KKTC'ye gönderilecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili müjdeyi de verdi.

Oktay, "Sevgili Kıbrıs Türkü kardeşlerim, Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde ve KKTC'de Kovid-19 nedeniyle büyük sıkıntıların yaşandığı 2020'yi geride bırakırken, başta sağlık olmak üzere, beraberinde pek çok güzelliği beraberinde getireceğine inandığım 2021'i karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu vesile ile 2021'in ilk müjdesini de Kıbrıs Türkleriyle paylaşan Oktay, açıklamasında, "Pandemi ile mücadele kapsamında Türkiye'ye getirilerek öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanacak olan Kovid-19 aşısı, aynı çerçevede KKTC'deki sağlık çalışanlarına da uygulanmak üzere KKTC'ye de gönderilecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, "2021'in sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olması temennisiyle, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını içtenlikle tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Türklerine 'aşı' müjdesi
Fransa'da Kovid-19'un Güney Afrika'daki daha bulaşıcı türüne rastlandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Türklerine 'aşı' müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ömür sermayemizden bir yılı daha geride bırakıyoruz

KKTC'li liderlerden yeni yıl mesajı

KKTC'li liderlerden yeni yıl mesajı
Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü

Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü
Oktay'dan eski CHP milletvekili Sağlar'ın sözlerine tepki: Bu faşizan zihniyeti bir daha görmemek en büyük temennimiz

Oktay'dan eski CHP milletvekili Sağlar'ın sözlerine tepki: Bu faşizan zihniyeti bir daha görmemek en büyük temennimiz