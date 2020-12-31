Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Türklerine 'aşı' müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'ye getirilerek öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanacak olan Kovid-19 aşısının, aynı çerçevede sağlık çalışanlarına uygulanmak üzere KKTC'ye de gönderileceğini duyurdu.
Lefkoşa
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, KKTC halkının yeni yılını kutladı, Türkiye'den KKTC'ye gönderilecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili müjdeyi de verdi.
Oktay, "Sevgili Kıbrıs Türkü kardeşlerim, Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde ve KKTC'de Kovid-19 nedeniyle büyük sıkıntıların yaşandığı 2020'yi geride bırakırken, başta sağlık olmak üzere, beraberinde pek çok güzelliği beraberinde getireceğine inandığım 2021'i karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu vesile ile 2021'in ilk müjdesini de Kıbrıs Türkleriyle paylaşan Oktay, açıklamasında, "Pandemi ile mücadele kapsamında Türkiye'ye getirilerek öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanacak olan Kovid-19 aşısı, aynı çerçevede KKTC'deki sağlık çalışanlarına da uygulanmak üzere KKTC'ye de gönderilecektir." ifadelerini kullandı.
Oktay, "2021'in sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olması temennisiyle, Kıbrıs Türk halkının yeni yılını içtenlikle tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.