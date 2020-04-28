Euro
7.59
Dolar
7.00
BIST 100
101,305.60
Altın
1,702.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi.

Yusuf Özcan   | 28.04.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1520 artışla 197 bin 589'a ulaştı. 

Kovid-19 nedeniyle 4 bin 387'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 484 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 1373 artarak 46 bin 886'ya çıktı. 

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakımevlerinde 367 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı hastanelerde 14 bin 810'a ve yaşlı bakımevlerinde 8 bin 850'ya yükseldi. Böylece toplam can kaybı 23 bin 660 oldu.

Ölü sayısında düne göre düşüş yaşandı

Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 20 gündür düşmeye devam ediyor. Fransa'da nisanın başında ölü sayısında pik yaşandığı belirtildi.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne göre düşüş yaşandı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık Bakanlığı olarak virüsü laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
İspanya'da Kovid-19 sürecinde 'kademeli normale geçiş takvimi' açıklandı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
İngiltere Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 21 bin 678'e ulaştı
KKTC'de 11 gündür Kovid-19 vakası görülmedi

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19 tedbirleri aşamalı gevşetilecek

Fransa Başbakanı Philippe: 2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 23 bin 293'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 23 bin 293'e yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi