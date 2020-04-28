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Dünya, Libya

BM: Libya'da yapılacak herhangi bir siyasi değişim demokratik yollarla olmalı

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilci Vekili Williams, Libya'da yapılacak herhangi bir siyasi değişimin demokratik yollarla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Ali Semerci   | 28.04.2020
BM: Libya'da yapılacak herhangi bir siyasi değişim demokratik yollarla olmalı

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da yapılacak herhangi bir siyasi değişimin demokratik yollarla gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

BM Libya Özel Temsilciliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre Williams, BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde Williams, BM Güvenlik Konseyinin kararları gereği Libya'da hükümet olarak sadece Suheyrat Anlaşması ve bu anlaşmayla belirlenen kurumların uluslararası tanınırlığının bulunduğunu vurguladı.

Williams, Libya'da yapılacak herhangi bir siyasi değişimin demokratik yollarla gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

BM Libya Özel Temsilci Vekili Williams ayrıca, ramazan ayında insani ateşkes çağrısını da yeniledi.

Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti.

Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) görevlendirilmişti. Anlaşmaya göre, yasama için Tobruk’ta Temsilciler Meclisi ve danışma kurumu olarak da Libya Devlet Yüksek Konseyi olmak üzere iki parlamento kanadı kurulmuştu.

Buna karşı milis güçlerin lideri Halife Hafter'in de liderlik ettiği siyasi ve askeri oluşumlar, Suheyrat Anlaşması'nın uygulanmasını engelleme girişimlerinde bulunmuştu. Hafter ayrıca, elindeki askeri gücü sivil yönetime devretmeyi de reddetmişti.

Silahlı gücüyle hakimiyetindeki alanı sürekli artırmaya çalışan Hafter, son olarak Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter, son dönemde yaşadığı askeri kayıpların ardından dün akşam yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

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