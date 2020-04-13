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Dünya

Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 574 artarak 14 bin 967'ye yükseldi.

Yusuf Özcan   | 13.04.2020
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi

Paris

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 188 artarak 136 bin 779'a ulaştı.


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Kovid-19 nedeniyle 6 bin 821'i yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 113 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Hastalığı atlatan kişi sayısı ise son 24 saatte 551 artarak 27 bin 718'e çıktı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 335 ve bakımevlerinde 239 olmak üzere 574 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı hastanelerde 9 bin 588'e ve bakımevlerinde 5 bin 379'a ulaştı. Böylece toplam can kaybı 14 bin 967'ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düştüğü kaydedildi. Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ve vakanın görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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