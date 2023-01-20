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Dünya

Fransa'da iklim aktivistleri Total'i finanse etmekle suçladıkları bankayı hedef aldı

Fransa'nın başkenti Paris'te iklim aktivistleri, ülkenin petrol devi TotalEnergies'yi finanse ederek dolaylı yoldan çevre kirliliğine yol sebep olduğu gerekçesiyle BNP Paribas bankasının binasını spreylerle griye boyadı.

Alaattin Doğru   | 20.01.2023
Fransa'da iklim aktivistleri Total'i finanse etmekle suçladıkları bankayı hedef aldı

Ankara

Serbest gazeteci Clement Lanot'nun yayımladığı görüntülerde, ekolojik çöküş ve iklim değişikliği ile mücadele eden uluslararası bir sivil itaatsizlik hareketi Extinction Rebellion France bünyesindeki bir aktivist, elindeki sprey tüpüyle bankaya yöneliyor.

Bu kişinin BNP Paribas bankasının duvar ve camlarını boydan aşağı griye boyamasının yansıdığı görüntülerde, turuncu yelekli diğer 3 aktivistin de TotalEnergies'nin ortağı olduğu Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı'nı (EACOP) protesto etmek için ellerine "EACOP'u durdurun" yazılı bir borudan petrole benzer bir sıvıyı akıttıkları görülüyor.

Bazı aktivistler de bankanın önündeki yola oturarak aynı sloganın yazılı olduğu kalınca bir boruyu önlerine koyarak eylem yaptı.

Aktivistler, bankanın finansman sağlamaya devam etmesi durumunda TotalEnergies'nin çevreyi ve dünyayı kirletmeyi sürdüreceği ve bunun durdurulması gerektiğini söylüyor.

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