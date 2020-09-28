Euro
9.11
Dolar
7.81
BIST 100
1,121.17
Altın
1,882.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 70 vaka tespit edildi.

Yusuf Özcan   | 28.09.2020
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 5 binin altına indi. 

Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 4 bin 70 artışla 542 bin 639'a yükselirken, virüs nedeniyle 81 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 808'e ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,5'e yükseldi.

Son 7 günde 4 bin 69 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, bunlardan 780'i yoğun bakımda yatıyor.

Fransa'da, 24 Eylül'de 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump 150 milyon hızlı Kovid-19 testi dağıtılacağını açıkladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Romanya'da Kovid-19'dan ölen aday yeniden belediye başkanı seçildi
DSÖ düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon Kovid-19 hızlı test kiti sağlayacak
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi

Benzer haberler

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi

Fransa'da bütçe açığının bu yıl 195,2 milyar avroya ulaşması bekleniyor

Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli

Lübnan siyasetinde Fransa açmazı

Lübnan siyasetinde Fransa açmazı
GÖRÜŞ - Küresel sömürü sisteminin memuru: Macron

GÖRÜŞ - Küresel sömürü sisteminin memuru: Macron
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1039, Brezilya'da 335 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1039, Brezilya'da 335 kişi öldü