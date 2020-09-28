Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 70 vaka tespit edildi.
Paris
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 5 binin altına indi.
Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 4 bin 70 artışla 542 bin 639'a yükselirken, virüs nedeniyle 81 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 808'e ulaştı.
Fransa'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,5'e yükseldi.
Son 7 günde 4 bin 69 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, bunlardan 780'i yoğun bakımda yatıyor.
Fransa'da, 24 Eylül'de 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.