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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 3 binlere indi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 93 yeni vaka görüldü.

Yusuf Özcan   | 26.12.2020
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 3 binlere indi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 3 binlere indi. 

Virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 93 artışla 2 milyon 550 bin 864'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 146 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 62 bin 573'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 649'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 477 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 273 artışla 189 bin 718'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,1'e geriledi.

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