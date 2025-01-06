Fransa'da fırtına nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm verildi
Fransa'da Floriane Fırtınası nedeniyle 19 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.
Ankara
Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Atlantik kıyılarından gelen Floriane Fırtınası'nın ülkenin kuzeyindeki Vendee vilayetinden başlayarak başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi üzerinde etkili olacağını bildirdi.
Fırtına nedeniyle Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Aisne, Marne, Meuse, Ardennes ve Loire et Rhone'da turuncu alarm verildi.
Saatteki hızı 110 kilometreyi bulacağı tahmin edilen Floriane Fırtınası'nın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.