Dolar
35.33
Euro
36.78
Altın
2,647.18
ETH/USDT
3,648.90
BTC/USDT
99,169.00
BIST 100
10,132.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile DEM Parti heyetinin görüşmesi sona erdi.
logo
Dünya

Fransa'da fırtına nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm verildi

Fransa'da Floriane Fırtınası nedeniyle 19 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Şeyma Yiğit  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Fransa'da fırtına nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm verildi

Ankara

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Atlantik kıyılarından gelen Floriane Fırtınası'nın ülkenin kuzeyindeki Vendee vilayetinden başlayarak başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi üzerinde etkili olacağını bildirdi.

Fırtına nedeniyle Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Aisne, Marne, Meuse, Ardennes ve Loire et Rhone'da turuncu alarm verildi.

Saatteki hızı 110 kilometreyi bulacağı tahmin edilen Floriane Fırtınası'nın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mavi Vatan-2025 Tatbikatı yarın başlayacak
Bakan Göktaş, sanatçıların bağışladığı ödülü devlet korumasındaki çocuklar adına teslim aldı
Arabuluculuk uygulamasıyla geçen yıl 826 binden fazla dosyada anlaşma sağlandı
İBB'nin ulaşıma yüzde 46,09'luk zam teklifi UKOME'de reddedildi
CİMER'e 2024'te 4,5 milyondan fazla başvuru yapıldı

Benzer haberler

Fransa'da fırtına nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm verildi

Fransa'da fırtına nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm verildi

Alman ve Fransız Dışişleri Bakanları Suriye'ye neden gitti?

ABD'nin yaklaşık 62 milyon kişiyi etkileyecek ağır kış şartlarının etkisi altına girmesi bekleniyor

Meteorolojiden Akdeniz'in doğusunda fırtına uyarısı

Meteorolojiden Akdeniz'in doğusunda fırtına uyarısı
Cezayir'in "sömürgecilikle" suçladığı Fransa'dan "ortak çıkarlarımız var" cevabı

Cezayir'in "sömürgecilikle" suçladığı Fransa'dan "ortak çıkarlarımız var" cevabı
Afrika'da eski sömürgeci Fransa, kıtadaki askeri varlığını azaltmaya zorlanıyor

Afrika'da eski sömürgeci Fransa, kıtadaki askeri varlığını azaltmaya zorlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet