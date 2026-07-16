Fransa'da fırtına nedeniyle 13 bin hane elektriksiz kaldı Fransa'da fırtına nedeniyle 13 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, gece ülkede etkili olan dolu ve fırtına hasara ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Enedis elektrik dağıtım şirketinin verilerine göre, 13 bin hane fırtına nedeniyle elektriksiz kaldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamaya göre, 15 ilde fırtına nedeniyle "turuncu alarm" verildi.

Söz konusu illerde, dolu ve sağanak beklenirken, rüzgarın saatte 100 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.