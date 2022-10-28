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Dünya

Fransa'da enerji krizine karşı yaklaşık 12 milyar avroluk yeni yardım

Fransa'da yüksek enerji faturalarına karşı şirketler ve belediyeler için maliyeti 12 milyar avroya varan yeni yardımlar yapılacak.

Esra Taşkın   | 28.10.2022
Fransa'da enerji krizine karşı yaklaşık 12 milyar avroluk yeni yardım

Paris

Fransız basınındaki habere göre, Başbakan Elisabeth Borne, dün farklı bakanlarla şirketlerin ve belediye gibi yerel yönetimlerin enerji faturalarını hafifletmek amacıyla maliyeti 12 milyar avroya varan yeni yardımlar açıkladı.

Bu kapsamda devlet, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, kamu kuruluşlarının, 10'un üzerinde çalışanı bulunan vakıf ve belediye gibi yerel yönetimlerin ve tavan fiyat uygulamasından yararlanmayan mikro işletmelerin elektrik faturalarının bir kısmını Ocak 2023 itibarıyla bir yıl boyunca ödeyecek.

Ayrıca işletmeler için halihazırda yürürlükte olan yardımlar genişletilecek.

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