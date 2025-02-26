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Dünya

Fransa'da DİTİB'in derneğine kundaklama şüphesi

Fransa'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) ülkenin orta kesiminde bulunan Jargeau’daki derneğinde çıkan yangın kundaklama şüphesiyle araştırılıyor.

Şeyma Yiğit  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Fransa'da DİTİB'in derneğine kundaklama şüphesi

Ankara

Başkent Paris'e yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Jargeau'daki DİTİB derneğinde yerel saatle 01.30 civarı yangın çıktı.

DİTİB yetkilileri AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının 4 saat civarı sürdüğünü ve sabah 6 gibi sonlandığını belirtti.

Can kaybının olmadığı yangında, derneğin ibadethanesinin tamamen yandığını aktaran yetkililer, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yangının nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, 10 gün öncesinde derneğin ibadethanesine İslam karşıtı yazılar yazıldığını ve yangınla ilgili kundaklama ihtimalinin araştırıldığını söyledi.

Yangın sonrası derneğe Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz ile DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş da ziyarette bulundu.

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