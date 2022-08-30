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Dünya

Fransa'da Danıştay, imamın sınır dışı edilmesini askıya alan mahkeme kararını bozdu

Fransa'da Danıştay, mahkemenin, İmam Hassan İquioussen'in sınır dışı edilmesi işlemlerini askıya alan kararını bozarak İquioussen'in ülkeden gönderilmesinin yolunu açtı.

Alaattin Doğru   | 30.08.2022
Fransa'da Danıştay, imamın sınır dışı edilmesini askıya alan mahkeme kararını bozdu

Ankara

İçişleri Bakanı Geral Darmanin, Danıştay'ın, Iquioussen'in sınır dışı edilmesine "yeşil ışık yaktığını" belirterek, bu durumun Fransa Cumhuriyeti için büyük bir zafer olduğunu savundu.

Kararın bozulmasıyla İquioussen'in, Fransız otoritelerince ailesinin Fransa'ya göç etmeden önce yaşadığı Fas'a gönderilmesi bekleniyor.

İmam mahkemeye başvurmuştu

İçişleri Bakanı Darmanin, 28 Temmuz'da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Iquioussen'in yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerine aykırı nefret söylemi sergilediğini ileri sürmüş ve Fransız topraklarından gönderileceğini ifade etmişti.

Iquioussen'in avukatı aracılığıyla başvurduğu Paris İdari Mahkemesi, Bakan Darmanin'nin imamın sınır dışı edilmesine yönelik kararını "özel ve aile hayatını orantısız şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya almıştı.

İçişleri Bakanlığı, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini Danıştay'a başvuracaklarını açıklamıştı.

Ülkedeki Müslüman toplum, İquioussen'in Fransa'da eğitici vaazlar verdiğini, gençler arasında çok sevildiğini ve takip edildiğini aktararak tepki göstermişti.

İnsan hakları savunucuları, Bakan Darmanin'in mahkeme kararı olmadan imamı sınır dışı etme kararını yasa dışı olarak yorumlamıştı.

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