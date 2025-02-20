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Dünya

Fransa'da Danıştay, Filistin destekçisi derneğin feshini onadı

Fransa'da Danıştay, hükümetin Filistin destekçisi derneğin feshedilmesi kararını onayladı.

Şeyma Yiğit  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Fransa'da Danıştay, Filistin destekçisi derneğin feshini onadı

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümetin, 2022'de kapatılmasını istediği Filistin destekçisi "Paletine Vaincra (Filistin Yenecek)" isimli derneğin feshini onadı.

Toulouse şehrinde 2019'da kurulan derneğin, sosyal medya hesaplarından "Yahudi karşıtı söylemlerde bulunduğu ve nefret suçu yaydığını" ileri süren eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2022'de derneğin feshedileceğini açıklamıştı.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, fesih kararına rağmen "Filistin direnişine desteğin süreceği" vurgulanmıştı.

Fransa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten itibaren, Filistin destekçisi çok sayıda akademisyen ve siyasetçi Yahudi karşıtlığı yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.

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