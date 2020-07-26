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Dünya

Fransa'da cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı

Fransa'nın güneybatısındaki Agen semtinde cami duvarına İslam karşıtı yazıların yazıldığı belirtildi.

Yusuf Özcan   | 26.07.2020
Fransa'da cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı

Ile-de-France

Fransa'nın güneybatısındaki Agen semtinde cami duvarına İslam karşıtı yazıların yazıldığı belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Agen'deki cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı ve haç çizildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, camiye yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

Bu saldırıların cumhuriyetin değerlerine aykırı olduğunu ifade eden Darmanin, Agen'deki Müslümanlarla dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi'nden yapılan açıklamada, cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazılması kınandı.

Ülkenin Cholet kentinde de mayısta cami duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazılmıştı.

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