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Dünya, Ayasofya Camii

İran'daki İslami Uyanış Kurultayı: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi takdir edilecek bir adım

İran'daki İslami Uyanış Kurultayı, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının takdir edilecek bir adım olduğunu" belirtti.

Muhammet Kurşun   | 26.07.2020
İran'daki İslami Uyanış Kurultayı: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi takdir edilecek bir adım

Tahran

Genel Sekreterliğini İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin yaptığı İran merkezli Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle bir bildiri yayımladı. 

Bildiride, Türk hükümetinin ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İslami kimliğin yeniden canlandırılması ve İslam mirasını geri kazandırmak yolunda cesur ve takdir edilecek bir adım attığı" vurgulandı.

Kurultay bildirisinde, tüm Müslümanlara Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması kararına destek vermeleri çağrısında da bulunuldu.

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