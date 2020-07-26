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Dünya

Afrin ve İdlib'de eş zamanlı bombalı saldırılarda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ve teröristlerden temizlenen Afrin'de düzenlenen eş zamanlı bombalı saldırılarda 2 kişi öldü, aralarında çocukların da olduğu 16 kişi yaralandı.

Ömer Koparan,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 26.07.2020
Afrin ve İdlib'de eş zamanlı bombalı saldırılarda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Afrin/İdlib

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Zeytin Dalı Harekatıyla teröristlerden temizlediği Afrin ilçesiyle, ılımlı muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de 2 bomba eş zamanlı infilak ettirildi.

Saldırılarda, Afrin ve İdlib'de 1'er kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 16 kişi de yaralandı.

Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Rasulayn'da sabah saatlerinde pazar yerini hedef alan bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 8 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.


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