Fransa'da aşırı sağcılardan derneğe baskın

PARİS

Aquarius insani yardım gemisini hedef alan Generation Identitaire isimli aşırı sağcı örgütün üyeleri, SOS Mediterranee Derneğinin Marsilya'daki merkezine baskın düzenledi.

SOS Mediterranee Derneği, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla baskını duyururken, aşırı sağcı grubun sözcüsü de baskına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Dernek yaptığı duyuruda, "SOS Mediterranee'nin Marsilya'daki merkezi 10'dan fazla aşırı sağcı tarafından saldırıya uğradı. Polis olay yerinde ve gözaltı işlemlerine başladı. Çalışanlarımız güvende fakat şoke olmuş durumdalar" ifadelerini kullandı. Dernek, yarın Fransa'nın 28 kentinde düzenlenecek göçmenlere ve Aquarius'a destek gösterisine katılım için çağrıda bulundu.

Alp Dağları üzerinde daha önce göçmenleri durdurma eylemi ile büyük tepki toplayan aşırı sağcı Generation Identitaire grubunun Sözcüsü Romain Espino ise Aquarius'a el konulması için imza kampanyası başlattıklarını belirtti.

Espino, SOS Mediterranee Derneğini kaçakçılarla iş birliği yapmakla suçladı. Baskın sırasında çekilen bir görüntüyü yayımlayan Espino, dernek merkezini işgal etmenin barışçı bir mesaj niyeti taşıdığını ve yasa dışı bir şekilde göçmen taşıma amacıyla kullanılan Aquarius gemisine el konulması gerektiğini ifade etti.

Fransız polisi, baskına katılan 22 kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

"Avrupa'yı Savun" sloganıyla hareket eden Generation Identitaire, göçmen karşıtı faaliyetlerinin dışında Avrupa ülkelerinde cami ve Müslüman karşıtı eylemleriyle de gündeme gelmişti.

SOS Mediterranee Derneği, insani yardım gemisi olarak kullanılan Aquarius ile 2,5 yılda yüzde 23'ü 18 yaşından küçük olmak üzere 29 bin 523 kişinin kurtarıldığını belirterek, son 4 yılda Akdeniz'i geçmek amacıyla ilkel metotlara başvuran 15 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Panama'nın gemiden bayrağını kaldırması ve kaydını iptal etmesi üzerine SOS Mediterranee bir bildiri yayınlayarak Avrupa ülkelerinin Aquarius'a destek vermesi gerektiğini kaydetmişti. Dernek, bu amaçla yarın Fransa genelinde 28 kentte Aquarius'a destek gösterilerinin düzenleneceğini duyurmuştu.

Muhabir: Ömer Aydın