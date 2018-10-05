Gambiya'daki Türkiye Maarif Vakfı okullarında ders zili çaldı

İSTANBUL

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Gambiya'daki okullarında 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı.

TMV'den yapılan açıklamaya göre, başkent Banjul'daki vakıf okullarının yeni eğitim öğretim yılı açılışı için tören düzenlendi. Programda, Türkiye ve Gambiya milli marşların okunmasının ardından, okulların tanıtım videoları izletildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, Türkiye'nin Gambiya'ya sağlık, kültür, ulaşım ve altyapı gibi farklı alanlarda yaptığı katkıların yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla da eğitim sistemine katkı sunduğunu belirtti.

Türk okullarının Afrika'da yaygınlaşması ile bölgede eğitim kalitesine yeni bir soluk getirildiğini aktaran Yüceer, şunları kaydetti:

"Türkiye, öğrencilerimizin eğitime başlayacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Afrika'nın coğrafi olarak en küçük ülkelerinden birisi olan ancak misafirperverliği ve kalpleri en büyük ülkesi olan Gambiya ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz geçmişe dayanmaktadır. İki ülke her platformda birbirine destek vermiş ve destek vermeye devam etmektedir. Türkiye'nin Gambiya'ya desteği birçok farklı alanda sürüyor. En son haziran ayında hibe edilen 20 otobüs ile başkent Banjul'un ulaşımına katkı sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi deneyimini ve bilgi birikimini Gambiya ile paylaşılıyor. Ayrıca, TİKA ve diğer kurumlarımızın da faaliyetleri devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfı ülkede eğitime yeni bir soluk getirdi. Biz de bu anlamda Türkiye Maarif Vakfı'nın ülkedeki faaliyetlerini geliştirmesi için destek veriyoruz."

Gambiyalı yetkililerin de konuşma yaptığı etkinlik, ilk ders zilinin çalmasıyla tamamlandı.

Programa, Türkiye Maarif Vakfı Senegal Direktörü Dursun Sarı, TİKA Gambiya Temsilcisi Halim Ömer Söğüt, TİKA Senegal Koordinatörü Murat Oral, Gambiya Eğitim Bakanlığı yetkilileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Muhabir: Kaan Bozdoğan