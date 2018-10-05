Iraklı Şii lider Hekim, Batman’daki saldırıyı kınadı

Irak’ta Şii dini ve siyasi liderlerden el-Hekim, Batman’da yaşanan terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını açıkladı.

anasayfa > dünya 05.10.2018

Iraklı Şii lider Hekim, Batman’daki saldırıyı kınadı

BAĞDAT

Irak’ta Şii dini ve siyasi liderlerden ve Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim, Batman’da yaşanan terör saldırısını kınayarak, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu.

Hekim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Batman şehrinde Türk askerlerinin hedef alındığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk hükümeti, halkı ve özellikle şehit aileleriyle dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Hekim, şiddet ve teröre karşı tutumlarının net olduğunu kaydederek, terörün bölgeden arındırılması için dayanışma ve iş birliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Muhabir: Haydar Karaalp

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