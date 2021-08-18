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Dünya

Fransa'da Afgan mültecilerin polis zoruyla Paris'ten çıkarıldığı iddia edildi

Fransa'da İçişleri Bakanlığının emriyle çoğunluğu Afgan 60 kadar göçmenin başkent Paris'ten polis zoruyla çıkarıldığı ileri sürüldü.

Alaattin Doğru   | 18.08.2021
Fransa'da Afgan mültecilerin polis zoruyla Paris'ten çıkarıldığı iddia edildi

Paris

Utopia56 adlı sivil toplum kuruluşu, Twitter hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Paris'te dün gece Fransız polisinin İçişleri Bakanlığının direktifiyle ellerinde göz yaşartıcı gaz ve coplarla çoğunluğu Afganlardan oluşan 60 kadar evsiz mülteciyi kent dışına çıkardığını belirtti.

Bu kişilere barınma imkanı sunulmadığı, acil barınma yerlerinin dolu olduğu, günlerdir, belki de aylardır iltica taleplerinin incelenmesini bekleyen mültecilerin, çadır ve barınma ihtiyaçlarının derneklerce karşılandığı aktarılan açıklamada, "Her gece güvenlik güçleri, sokaklarda kalan insanlara karşı göz yaşartıcı gaz kullanıyorlar. Dün gece Solidarite Migrants Wilson derneğinin gönüllülerinin varlığı bunu yapmalarını engelledi. Vatandaş seferberliği, devletin anayasaya aykırı tacizlerine karşı savunma duvarımız." ifadesine yer verildi.

"Paris yönetimi göçmenleri görünmez kılma politikası izliyor"

Utopia56'dan AA muhabirine yapılan açıklamada, bir haftadır olduğu gibi dün gece de polisin Paris sokaklarında kalan evsiz Afgan göçmenleri dağıttığı hatırlatıldı.

Polisin, barınma sağlanmadığı için sokaklarda yaşamak zorunda bırakılan ve iltica talebinde bulunan göçmenlere "Burada durmalarına, Paris'te yerleşmelerine izin verilmediğini" söylediği aktarılan açıklamada, "Polisler, ellerinde göz yaşartıcı gaz silahları ve coplarla bu insanları dağıttı ve Paris dışına itti. Paris yönetimi, kanunen bu insanlara barınma sağlaması gerekirken, açıkça onları görünmez kılma politikası izliyor." ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afganistan'a dair yaptığı açıklamalarda insani bir duruş sergilemediği kaydedilen açıklamada, birçok Avrupa ülkesi Taliban'dan kaçan Afganları topraklarında ağırlamaya söz vermişken Macron'un sadece Fransa için çalışan Afganlardan bahsettiği hatırlatıldı.

"Hoş karşılama yerine polis ve baskı reva görülüyor"

Açıklamada, "Macron, sadece düzensiz göç dalgasını durdurma arzusunu ortaya koydu. İltica talebinde bulunanlara Fransa topraklarında şu an yapılan muamele, yıllardır sürdürülen kabul etmeme politikasının bir kanıtı ve Cumhurbaşkanı konuşmasında bunu doğruladı. Hoş karşılama ve izzetle muamele yerine, yerlerinden edilen insanlara polis ve baskı reva görülüyor." değerlendirilmesi yapıldı.

Utopia, 15 Ağustos Pazar günü yaptığı paylaşımda da 1 haftadır polislerin her akşam Afgan mültecileri taciz ettiğine dair görüntüler paylaşmıştı.

Macron'un Afganistan'dan mülteci akınına dair açıklaması tepki çekmişti

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 16 Temmuz'da Afganistan'daki duruma ilişkin Avrupa'nın, Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız." ifadeleri tepki çekmişti.

Macron'un tavrı ülkesindeki aşırı sağcı Marine Le Pen'e benzetilerek, insanlar hayatlarını kurtarma derdindeyken, Fransa Cumhurbaşkanının seçim yatırımını öncelediği yorumları yapılmıştı.

Tepkiler üzerine Macron, söz konusu açıklamalarının çarpıtıldığını, Fransa'nın en fazla tehdit altındakileri koruduğunu ve korumaya devam edeceğini söylemişti.


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