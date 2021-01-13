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Fransa'da Adalet Bakanı hakkında yasa dışı menfaat sağlamaktan soruşturma açıldı

Fransa'da hakim sendikalarının şikayetçi olduğu Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti hakkında yasa dışı menfaat sağladığı suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Alaattin Doğru   | 13.01.2021
Fransa'da Adalet Bakanı hakkında yasa dışı menfaat sağlamaktan soruşturma açıldı

Paris

Temyiz Mahkemesinden Başsavcı François Molins, Adalet Bakanı hakkında, yasa dışı menfaat sağladığı gerekçesiyle bakanları yargılamakla yetkili Cumhuriyet Adalet Mahkemesinde (CJR) soruşturma açıldığını kaydetti. 

CJR'nin soruşturma komitesi, Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hakim sendikasının şikayetlerini geçerli bularak soruşturma açılmasına karar verdi.

Moretti'nin bir komite tarafından sorgulanacağı ifade ediliyor.

Moretti, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de dahil olduğu "telekulak davası" ön soruşturmalarında görev alan 3 hakime karşı idari takip başlatmıştı.

Sendikalar, Moretti’yi, avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalarla ilgilenen hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlamıştı.

Moretti, Monaco’da sorgu hakimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hakim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da itham edilmişti.

"Telekulak davası" soruşturmaları sırasında, Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti.

Bakan olmadan önce, Levrault’un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin yöntemlerini eleştirmişti.

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