Dolar
13.44
Euro
15.27
Altın
1,829.97
ETH/USDT
2,733.50
BTC/USDT
38,016.00
BIST 100
2,011.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 400 bin 851 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Yusuf Özcan   | 21.01.2022
Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 235 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 128 bin 347'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 400 bin 851 artışla 16 milyon 601 bin 498'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 792'si yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 457 kişinin tedavisine devam ediliyor. Yoğun bakıma girenlerin sayısında yaşanan düşüş eğilimi sürüyor.

Pfizer tarafından üretilen ilacın kullanımına onay verildi

Öte yandan, Fransa Yüksek Sağlık Otoritesinden yapılan açıklamada, ABD şirketi Pfizer tarafından Kovid-19'un tedavisi amacıyla üretilen "Paxlovid" isimli ilacın kullanımına onay verildiği belirtildi.

Fransız basınının Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın yakın çevresine dayandırdığı haberlerde, bu ilaçtan 500 bin kutu sipariş edildiği ve bir hafta içinde geleceği aktarıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), geçen ay yaptığı değerlendirme sonucunda, ilacın onay almamasına rağmen yetişkinlerde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye etmişti.

Pfizer, aralıkta, ilacın Kovid-19 hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka artışı yavaşladı
ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı
Türkiye'de 72 bin 555 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı

Benzer haberler

Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa Anayasa Mahkemesi Kovid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısını onayladı

Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 860 bini geçti
Avustralya'da Kovid-19'un başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

Avustralya'da Kovid-19'un başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi
Polonya'da "Kovid-19'dan ölüm" sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıp oldu

Polonya'da "Kovid-19'dan ölüm" sayısı 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıp oldu