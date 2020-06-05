Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa yurt dışında 18 binden fazla asker bulunduruyor

Fransa'nın yurt dışında 18 binden fazla askerinin görev yaptığı bildirildi.

Ahmet Emin Dönmez   | 05.06.2020
Fransa yurt dışında 18 binden fazla asker bulunduruyor

Ankara

Fransa Genelkurmay Başkanlığının 1 Haziran'da yayımladığı grafiğe göre, Fransız ordusu Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücünde 720, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde 140 ve NATO'da 400 askerle varlık gösteriyor.

Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Yeni Kaledonya'da 1450, Fransız Polinezyası'nda 900, Guyana'da 2 bin 100, Mayotte ile La Reunion Adalarında 1700 ve Fransız Antiller'de 1000 askeri bulunuyor.

Ülkenin Irak ve Suriye'de ise 600 askeri var.

Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığı

Fransa, Afrika'da da önemli askeri varlığa sahip.

Sahel bölgesinde 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu çerçevesinde Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad'da 5 bin 100 Fransız asker görev yapıyor.

Ülkenin Afrika'daki en önemli üslerinden biri olan Cibuti'de 2010'da açılan askeri üssünde, hava kuvvetleri personeli 1450 asker mevcut.

Senegal'deki askeri üssünü 2010'da kapatan Fransa, başkent Dakar'daki Dakar-Senghor askeri havalimanında hala 350 hava kuvvetleri personelini bulunduruyor.

Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'daki Fransız askeri üssünde ise 900 Fransız asker görev yapıyor.

Gabon'da da 350 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 650 Fransız asker bulunuyor.

Fransa Deniz Kuvvetlerinden 500 asker de Kuzey Atlantik, Basra Körfezi ve Gine Körfezi'nde varlık gösteriyor.

Böylelikle, ülkenin yurt dışında bulundurduğu asker sayısı 18 bini geçiyor.

Artan can kayıplarına, Fransız hazinesine günlük 1 milyon avroyu geçen yüke ve güvenlik problemini çözmede kayda değer başarı elde edememesine rağmen Fransa, Afrika'daki askeri varlığını sürdürmekten vazgeçmiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel Bölgesi'nde bulunan 5 ülkeyi Fransa'nın uzak sınırları olarak gördüklerini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini geçti
AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 134 oldu
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine dayandı

Benzer haberler

Fransa yurt dışında 18 binden fazla asker bulunduruyor

Fransa yurt dışında 18 binden fazla asker bulunduruyor

Fransız polislerin ırkçı mesajlaşmalarda bulundukları iddia edildi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bini geçti

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bini geçti
Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteride 18 gözaltı

Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteride 18 gözaltı
Fransa, Libya'da ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması kararından memnun

Fransa, Libya'da ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması kararından memnun