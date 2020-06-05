ABD'de bir evde 7 kişi ölü bulundu
ABD'nin Alabama eyaletinde, bir evde 7 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Ankara
ABD basınındaki habere göre, Alabama eyaletine bağlı Morgan kasabasında silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedini buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.