Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de bir evde 7 kişi ölü bulundu

ABD'nin Alabama eyaletinde, bir evde 7 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Nuri Aydın   | 05.06.2020
ABD'de bir evde 7 kişi ölü bulundu

Ankara

ABD basınındaki habere göre, Alabama eyaletine bağlı Morgan kasabasında silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedini buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 134 oldu
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine dayandı
Meksika Devlet Başkanından Kovid-19 ölümlerindeki artışın ardından halka sükunet çağrısı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine yaklaştı

Benzer haberler

ABD'de bir evde 7 kişi ölü bulundu

ABD'de bir evde 7 kişi ölü bulundu

Çin'den 33 şirket ve kurumunu yaptırım listesine alan ABD’ye tepki

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, ABD'li yetkiliyle görüştüğü doğrulandı

Uzmanlara göre ABD'deki protestolar "polis şiddetini körükleyen" Trump'a karşı ayaklanma

Uzmanlara göre ABD'deki protestolar "polis şiddetini körükleyen" Trump'a karşı ayaklanma

ABD'de George Floyd protestoları 10. gününde

ABD'de George Floyd protestoları 10. gününde
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi