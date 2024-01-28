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Dünya

Fransa UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı

Fransa'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladığı finansal desteği askıya aldığı bildirildi.

Şeyma Uzundere  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Fransa UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından BM kuruluşuna yardımların askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, 2024'ün ilk çeyreğinde UNRWA'ya yeni finansal destek sağlama planının olmadığı ifade edildi.

İsrail'in UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının "son derece ciddi" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu kapsamda yürütülen soruşturmanın iddialara ışık tutması ve soruşturmayla bağlantılı somut adımlar atılması beklendiği bildirildi.

Açıklamada, 2023'te Fransa'nın UNRWA'ya 60 milyon avro katkı sağladığı belirtilerek, bu konuda atılacak adımlara, "yardımlara ilişkin tüm güvenlik ve şeffaflık gereksinimlerinin sağlandığından emin olunarak" BM ve bağışçılarla birlikte karar verileceği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.


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