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Dünya

Bulgaristan’da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da Filistin ve Arap diasporası, Filistin ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Ihvan Radoykov  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Bulgaristan’da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Ihvan Radoykov/AA

Sofya

Sosyal medyadan organize edilen gösteri nedeniyle 200’e yakın polis, Halk Kültür Sarayı (NDK) önündeki alanı kuşatarak göstericilere engel olmaya çalıştı.

Pankartlar, Filistin ve Bulgaristan bayraklarıyla kent merkezinde yürüyen göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar atarak Filistin’de barış talebinde bulundu.

Göstericilerden Anas Hamit, AA muhabirine, kendilerine engel olunmak istenmesini eleştirdi.

Hamit, şunları söyledi:

"Halk Kültür Sarayı önünde ilan edilen protesto mekanı, polis tarafından çembere alınmış ve sinek bile uçurtmuyorlar. Bugün, Filistin halkına yönelik toplu katliamlara ‘Hayır’ demek için burada toplanmış bulunuyoruz. 4 aydan kısa bir sürede 26 bini aşkın insanın katledilmiş olması, daha önce hiç görülmemiş, duyulmamış bir acıdır. Maalesef bütün dünya, buna sadece seyirci kalıyor."

Hamit, Filistin kökenli Bulgaristan vatandaşı olduğunu belirterek, "Başka vatandaşlığım da yok ancak bizlere gösterilen muameleyi son derece hakaret edici görüyorum." dedi.

Filistin'le dayanışma gösterisi olaysız sona erdi.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS) ve Başkent Bölge Emniyet Müdürlüğünün gösteri konusunda olumsuz tavır beyan ettiklerini açıkladı.

Bulgaristan’ın İsrail’den yana taraf tutması nedeniyle Filistin için düzenlenen tüm etkinlikler, Bulgar yetkililerce "Hamas’a dolaylı destek olarak" algılanıyor.

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