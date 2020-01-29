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Dünya

Fransa, Trump'ın 'sözde Orta Doğu barış planını' inceleyecek

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve sözde Orta Doğu barış planını dikkatle inceleyeceklerini bildirdi.

Yusuf Özcan   | 29.01.2020
Fransa, Trump'ın 'sözde Orta Doğu barış planını' inceleyecek

Paris

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Fransa, Başkan Trump'ın çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve açıkladığı barış planını dikkatle inceleyecek." ifadelerini kullanan Mühll, ülkesinin uluslararası hukuka uygun şekilde iki devletli çözümün, Orta Doğu'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli olduğuna inandığını belirtti.

Mühll, ABD ve Avrupalı ortaklarıyla bu bağlamda hareket edeceklerine dikkati çekerek, İsrailliler ve Filistinlilerin meşru taleplerine saygı gösterildiği konusunda dikkatli olacaklarını ifade etti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde tanımlamıştı.

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