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Dünya

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 500 milyon avro para cezası verdi

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a, "eser sahibinin haklarına komşu haklar"ı ihlal ettiği gerekçesiyle 500 milyon avro para cezası kesti.

Alaattin Doğru   | 13.07.2021
Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 500 milyon avro para cezası verdi

Paris

Rekabet Kurumu Başkanı Isabelle de Silva yaptığı açıklamada, Google'a; telif haklarına bağlı komşu hakları, yayınevi editörleriyle iyi niyetle müzakere etme zorunluluğuna uymadığı ve yayınevlerinin içeriklerini kullandığı için ödeme yapmadığı gerekçesiyle 500 milyon avro para cezası verildiğini belirtti.

Bu cezanın, Rekabet Kurulu tarafından kararlarına uymadığı gerekçesiyle verilen en büyük ceza olduğu aktarılan açıklamada, Google'dan yayınevleri ve basın ajanslarına telif hakkına tabi içeriklerinin kullanımı için ücret teklifi sunması istendi ve bunu yapmadığı her gün için 900 bin avroya kadar para cezasıyla karşılaşabileceği ifade edildi.

Fransız basınevleri ve haber ajansları arasındaki anlaşmazlık, Google'ın internet kullanıcıları arama motoruna başvurduğunda sonuç sayfasında yer alan makalelerden kesitler, fotoğraflar, videolar ya da infografik içerik için ödeme yapmak istememesinden kaynaklanıyor.

"Eser sahibinin haklarına komşu haklar" ilkesine karşı çıkan Google, içerik sahibi basınevleri ve haber ajanslarına sitelerine yönlendirilen trafiğe oranla yeterince iyi ödeme yapıldığını savunuyor.

Fransız basın kuruluşları ve sendikaları, bu içeriği ücretsiz kullanmak isteyen ve bedel ödemeyi reddeden Google'ı "hakim konumunu suistimal ettiği" gerekçesiyle 2019 sonunda Fransa Rekabet Kurumuna şikayet etmişti.

Kurum, Nisan 2020'de Google'a acil önlemler dayatmış, gazete yayıncılarıyla iyi niyetle bir ücret müzakere etmesini şart koşmuştu.

Basın kuruluşları ve sendikalar, Eylül 2020'de Google'ın yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle yeniden Rekabet Kurumuna başvurmuştu.

Fransa Rekabet Kurumu, geçen ay Google'a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon avro para cezası vermişti.

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