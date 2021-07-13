Euro
10.18
Dolar
8.60
BIST 100
1,349.35
Altın
1,811.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Van’da "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programında konuşuyor. Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu.
logo
Dünya

İran: ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ediyoruz

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ettiklerini belirtti.

Ahmet Dursun   | 13.07.2021
İran: ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ediyoruz

Ankara

İran devlet televizyonunun haberine göre Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile muhtemel tutuklu takası konusunda açıklamalarda bulundu.

Tahran'ın, ABD'de tutuklu bulunan ya da herhangi bir ülkede ABD'nin talebiyle tutuklanan İran vatandaşı "siyasi mahkumların" ülkeye dönmesi karşılığında İran'da tutuklu bazı ABD vatandaşlarını serbest bırakacağını belirten Rebii, "Önceki ABD yönetimine bu konudaki hazırlığımızı iletmiştik ancak müzakere masasına oturmayı reddeden, İranlıları rehin almakta ısrar eden ABD yönetimi oldu." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu konudaki yaklaşımının olumlu olduğuna dikkati çeken Rebii, "Bu konudaki müzakereler devam ediyor. Müzakerelerin bir sonuca ulaşarak, İranlı tutukluların serbest bırakılması ve ülkemizin çıkarlarının sağlanması halinde ilerleyen günlerde konuyla ilgili bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'de bazı İran vatandaşları yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. İki ülke arasında daha önce de tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde
FDA: Johnson and Johnson Kovid-19 aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İran: ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ediyoruz

İran: ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ediyoruz

Rusya, Afganistan ve 'Yeni Oyun'

ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Miller görevini devretti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile iklim alanında yoğun bir etkileşimin sağlanacağını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile iklim alanında yoğun bir etkileşimin sağlanacağını umuyoruz
ABD'de Kovid-19 vakalarında bir önceki haftaya göre yüzde 47 artış görüldü

ABD'de Kovid-19 vakalarında bir önceki haftaya göre yüzde 47 artış görüldü
İran'da halk elektrik kesintilerine çözüm bulunmasını istiyor

İran'da halk elektrik kesintilerine çözüm bulunmasını istiyor