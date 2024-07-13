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Dünya

Fransa, Paris Olimpiyatları için güvenlik tedbirlerini artırıyor

Fransa'nın, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları dolayısıyla güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

Şeyma Uzundere  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Fransa, Paris Olimpiyatları için güvenlik tedbirlerini artırıyor

Ankara

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı paylaşımda, Olimpiyat öncesi güvenlik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Darmanin, Paris Olimpiyatları için bugüne kadar 770 bin idari soruşturma yapıldığını ve bu soruşturmalarda güvenliği tehlikeye atabileceğinden şüphelenilen 3 bin 570 kişinin etkinliklere katılımının engellendiğini açıkladı.

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Olimpiyat süresince yabancı polisler de Fransız güvenlik güçlerine destek vermek için seferber edilecek.

40 ülkeden yaklaşık 1800 yabancı polis, olimpiyatların yapılacağı alanlarda güvenliğin sağlanması için çalışacak. Yabancı polis ekipleri, sahadaki 35 bin Fransız polisi ya da jandarması ile işbirliği yapacak.

Fransa’nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde başkentte düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyatlarında 15 milyondan fazla turisti ağırlaması bekleniyor.

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