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Dünya

Fransa’da yazar Pascal Bruckner’den Müslüman kadın gazeteciye ırkçı hakaret

Fransa’da ünlü yazar ve filozof Pascal Bruckner, feminist Müslüman kadın gazeteci Rokhaya Diallo’yu, beyazlara karşı nefret duymakla itham etti.

Alaattin Doğru   | 22.10.2020
Fransa’da yazar Pascal Bruckner’den Müslüman kadın gazeteciye ırkçı hakaret

Paris
Fransa’da ünlü yazar ve filozof Pascal Bruckner ve ırkçılık karşıtlığıyla tanınan gazeteci Rokhaya Diallo, dün akşam katıldıkları televizyon programında tartıştı.

Diallo’nun 2011’de imzaladığı “Charlie Hebdo’ya karşı ifade özgürlüğünü savunan” online dilekçeyi imzalayarak, hiciv dergisine karşı nefreti besleyerek, 2015’teki saldırıyı düzenleyenleri kışkırttığını savunan Bruckner, “Müslüman ve siyah bir kadın olarak statün seni ayrıcalıklı kılıyor.” ifadelerini kullandı.

Bruckner, ayrıca Senegal ve Gambiya kökenli olan gazeteciyi beyazlara karşı nefret duymakla itham etti.Diallo, yazarın sözlerinin saygısızca olduğunu ve kendisine iftira ettiğini dile getirdi.

Bruckner’in kendisini beyazlara karşı nefretle suçlayacak kadar alçaldığını söyleyen Diallo, tartışma sonrası sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı aldığını söyledi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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