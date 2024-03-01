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Dünya

Fransız çiftçiler, tarihi Versay Sarayı'nın önünde traktörleriyle eylem yaptı

Fransız çiftçiler, tarihi Versay Sarayı'nın önünde hükümetin tarım politikasına karşı traktörleriyle eylem gerçekleştirdi.

Esra Taşkın  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Fransız çiftçiler, tarihi Versay Sarayı'nın önünde traktörleriyle eylem yaptı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

Başkent Paris'e yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Versay kentinde çiftçiler, iktidarın tarım politikasını protesto etti.

Çiftçiler, traktörlerini sıra halinde tarihi Versay Sarayı'nın önüne park etti. Eylemciler, traktörlerinin üzerine sendikalarının ve Fransa'nın bayrağını astı.

Ülkenin siyasi tarihinde önemli konuma sahip Versay Sarayı, 17. yüzyılda Fransa Kralı 13. Louis'nin talimatıyla inşa edildi.

Ülkenin en görkemli tarihi saraylarından Versay, yılda 7 milyon ziyaretçi ağırlıyor.

Fransa'da hükümetin ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına tepki gösteren ve ücretlerden memnun olmayan çiftçiler, zaman zaman traktörleriyle Paris ve çevresinde eylemler düzenliyor.

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