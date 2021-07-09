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Dünya

Fransa’da İslamofobik eylemler 2020’de yüzde 52 arttı

Fransa’da anti-semitist eylemlerin 2020’de 2019’a göre yüzde 51 düştüğü, İslam karşıtı eylemlerin ise yüzde 52 arttığı bildirildi.

Alaattin Doğru   | 09.07.2021
Fransa’da İslamofobik eylemler 2020’de yüzde 52 arttı

Paris

İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonunca (CNCDH) ırkçılık, anti-semitizm ve yabancı düşmanlığına dair yayımlanan 30. raporda, martta internet üzerinden yapılan ankete katılanların yüzde 59’unun "İslam’ı Fransız kimliğine tehdit olarak gördüğü" belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 72’sinin, göçmenlerin Fransa’ya sadece sosyal korumadan yararlanmak için geldiğini düşündüğü aktarılan raporda, 2020’de ırkçı eylemlerde genel olarak yüzde 22 düşüş kaydedildiği ve 888 ırkçı olay olduğu ifade edildi.

Raporda, anti-semitist eylemlerin 2020’de 2019’a göre yüzde 51 düştüğü, İslam karşıtı eylemlerin ise yüzde 52 arttığı bildirildi.

Asyalılara yönelik ırkçılık karşıtı eylemlerde artış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla Asyalılara karşı ırkçı eylemlerde önemli bir artış kaydedildiği aktarılan raporda, "Kovid-19 krizi, yabancı karşıtı reflekslerin, özellikle var olan Asyalı karşıtı ırkçılığın su yüzüne çıkmasına yol açtı." ifadesine yer verildi.

Fransa İçişleri Bakanlığınca açıklanan olayların sayısının Fransa’da kaydedilen ırkçı eylemlerin çok az bir kısmını oluşturduğuna işaret edilen raporda, bunun birçok ırkçı saldırının şikayet edilmemesinden kaynaklandığının altı çizildi.

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