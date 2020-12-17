Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı.
France
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'da Kovid-19 belirtileri görülmesinin ardından PCR testinin yapıldığı kaydedildi.
Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un kendisini 7 gün izole edeceği ve çalışmaları uzaktan takip edeceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.