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Dünya, Koronavirüs

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Yusuf Kaya   | 17.12.2020
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

France


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'da Kovid-19 belirtileri görülmesinin ardından PCR testinin yapıldığı kaydedildi. 

Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un kendisini 7 gün izole edeceği ve çalışmaları uzaktan takip edeceği kaydedildi.

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