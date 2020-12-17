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Dünya

Ruhani: ABD taahhütlerine dönmek zorunda kalacak ve yaptırımlar başarısız olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Joe Biden başkanlığındaki yeni yönetiminin taahütlerine dönmek zorunda kalacağını ve yaptırımların başarısız olacağını söyledi.

Muhammet Kurşun   | 17.12.2020
Ruhani: ABD taahhütlerine dönmek zorunda kalacak ve yaptırımlar başarısız olacak

Tahran

İçişleri Bakanlığının bazı projelerinin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, burada yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. 

Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için herkesin çaba göstermesini isteyen Ruhani, "İran'ın direnişi ABD'nin gelecek hükümetini boyun eğmeye mecbur bırakacaktır. Bundan şüphem yok. ABD taahhütlerine dönmek zorunda kalacak ve yaptırımlar başarısız olacaktır. Bu iş bir saat dahi geciktirilmemelidir. Hükümet için bir saat gecikmeye izin yoktur." ifadelerini kullandı.

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