Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Paris ile Ankara arasındaki gerilim son haftalarda azaldı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesiyle Türkiye arasındaki gerilimin son haftalarda azaldığını ifade etti.
Paris
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de yaptığı basın toplantısında, Paris ile Ankara arasındaki gerilimin son haftalarda düştüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Macron, AB ülkelerinin yaz boyunca tetikte olacağını, bununla birlikte Türkiye ile yeniden ortak çalışma içine gireceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.