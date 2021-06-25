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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Paris ile Ankara arasındaki gerilim son haftalarda azaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesiyle Türkiye arasındaki gerilimin son haftalarda azaldığını ifade etti.

Alaattin Doğru   | 25.06.2021
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Paris ile Ankara arasındaki gerilim son haftalarda azaldı

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de yaptığı basın toplantısında, Paris ile Ankara arasındaki gerilimin son haftalarda düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, AB ülkelerinin yaz boyunca tetikte olacağını, bununla birlikte Türkiye ile yeniden ortak çalışma içine gireceklerini kaydetti.

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