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Dünya

Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 ağır yaralı

Almanya'nın Würzburg kentinde bıçaklı bir kişinin şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırarak 3 kişiyi öldürdüğü, 5 kişiyi de ağır yaraladığı bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 25.06.2021
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 ağır yaralı

KÖLN

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı bir saldırgan yoldan geçenlere saldırdı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Saldırı sırasında sokakta bulunanlar, sandalye ve sopalarla saldırganı linç etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen polis, ateş ederek yaraladığı saldırganı gözaltına aldı.

Polis, saldırganın 2015 yılından beri Würzburg'da yaşadığını, 24 yaşında ve Somalili olduğunu açıkladı.

Saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Saldırganın bıçağı yakındaki bir mağazadan aldığı belirlendi.

Psikolojik tedavi görüyormuş

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, olay yerinde yaptığı açıklamada, saldırganın psikolojik tedavi gördüğünü ve polis tarafından daha önce de tanındığını söyledi.

Herrmann, bölge sakinleri için tehlike kalmadığını belirterek, "Saldırıda ağır yaralananların hayatta kalıp kalmayacaklarını zaman gösterecek." dedi.

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