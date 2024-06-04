Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki durumu ele aldı.
Ankara
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile telefon görüşmesi yapan Macron, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes planını desteklediğini bildiren Macron, Hamas'a bu anlaşmayı kabul etmesi çağrısında bulundu.
Macron, söz konusu anlaşmanın, İsrail için gereken güvenliği garanti edebilecek ve Filistinlilerin meşru isteklerini karşılayabilecek iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik süreci yeniden başlatması gerektiğini belirtti.
"İnsani yardım sevkiyatı, kara yolları da dahil olmak üzere mümkün olan tüm güzergahlar üzerinden, daha fazla engelle karşılaşmaksızın gerçekleştirilmelidir." diyen Macron, Fransa'nın barış ve güvenliğe katkıda bulunma kararlılığının altını çizdi.
Gazze'nin, gelecekteki Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olabilmesi için ülkenin uluslararası toplumun da yardımıyla reformdan geçirilerek güçlendirilmesi gerektiğini aktaran Macron, Netanyahu'dan Filistin'e gelir transferini yeniden başlatması talebinde bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı, İran'ın nükleer programının gidişatından duyduğu "derin endişeyi" dile getirerek, ülkesinin uluslararası ortaklarıyla birlikte İran rejimine uluslararası yükümlülükleri yerine getirmesi için baskı yapacağını kaydetti.
Hollanda Başbakanı Rutte, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde "Gazze’de acil ateşkesin gerekliliği" konusunu ele aldıklarını bildirdi.
Görüşmede Netanyahu'ya, Biden tarafından duyurulan, İsrail'in Hamas'a sunduğu öneriyi kabul etmesi çağrısında bulunan Rutte, kalıcı barışa doğru ilerlemek için ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Rutte, ayrıca, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uyması gerektiğini vurgulayarak, Refah'taki saldırıların durması gerektiğini ifade etti.
Biden'ın ateşkes önerisi
ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.
Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.
İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.