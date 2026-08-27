Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı 7 kişi ve 4 kuruluşa ilişkin bilgi güncellendi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" ve "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesindeki 7 kişi ve 4 kuruluşa ilişkin bilgi güncellendi.