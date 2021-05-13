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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Alaattin Doğru   | 13.05.2021
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Paris

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un bölgede şiddetin tırmanmasından endişeli olduğu, şiddetin bir an önce sonlandırılması için tüm taraflarla çalışmaya kararlı olduğu belirtildi.

"Sükunete ve barışa dönüş önceliğimizdir." ifadesi kullanılan açıklamada, Macron’un Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştüğü, İsrail’in operasyonları sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Macron’un Hamas ve diğer grupların İsrail topraklarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığı ifade edilen açıklamada, Abbas’tan mümkün olan en yakın zamanda durumun sakinleşmesi için nüfuzunu kullanmasını istediği aktarıldı.

Açıklamada, Macron’un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşeceği, Fransa’nın Orta Doğu’daki ana müttefikleriyle irtibatta olduğu, özellikle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin aracılığına tam destek verdiği kaydedildi.

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