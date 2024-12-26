Dolar
35.17
Euro
36.71
Altın
2,633.40
ETH/USDT
3,338.90
BTC/USDT
95,716.00
BIST 100
9,949.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa, Çad'daki bir askeri üsten çekildi

Fransa ile Çad arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Paris hükümeti, Çad'daki Faya Askeri Üssü'nü tahliye etti.

Esra Taşkın  | 26.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Fransa, Çad'daki bir askeri üsten çekildi

Paris

Fransa Genelkurmay Başkanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Çad'da konuşlu askerlerinin tahliyesi devam ediyor.

Çad'da Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü, Çad ordusuna geri verildi.

Çad hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı bildirilmişti.

Çad makamları, ülkede bulunan 1000 Fransız askerinin çekilme sürecinin 31 Ocak'a kadar tamamlanmasını istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Mirasımız Kudüs Derneğinin "2024 Kudüs Raporu" açıklandı
Bitlis'te Suriyeli kız öğrenciler yurt odalarının ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti
İstanbul'da yağış aralıklarla etkili oluyor

Benzer haberler

Fransa, Çad'daki bir askeri üsten çekildi

Fransa, Çad'daki bir askeri üsten çekildi

Mali, Fransa ve ECOWAS'tan kalan sokak ve cadde isimlerini değiştiriyor

Avrupa 2025'te ekonomik ve siyasi sıkıntılarından kurtulabilir mi?

Fransız basınına göre, Türkiye yerli üretim güdüm kitleriyle jeopolitik nüfuzunu daha da güçlendirecek

Fransız basınına göre, Türkiye yerli üretim güdüm kitleriyle jeopolitik nüfuzunu daha da güçlendirecek
Fransa'da 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya kaydolması veli iznine bağlı

Fransa'da 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya kaydolması veli iznine bağlı
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet